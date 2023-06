Supply-Chain-Angriffe: Rechtzeitig und effizient vorsorgen und schnell erkennen

Warum sind Supply-Chain-Attacken so gefährlich? Wie funktionieren Sie und was können Unternehmen dagegen unternehmen? Antworten auf Fragen wie diese gibt unser Webcast am 20. Juni um 11 Uhr.

Sprecher

Oliver Kunzmann Sales Engineer Manager, Avast Deutschland GmbH Kurzvita Oliver Kunzmann ist als Sales Engineer Manager für verschiedene Regionen bei Gen bzw. Avast Business verantwortlich. Vor der Übernahme von AVG durch Avast war er als Senior Sales Engineer seit 2015 bei AVG aktiv. Zuvor war Kunzmann elf Jahre lang bei der Norman Data Group als Manager Technical Business Support and Consulting für Deutschland und Österreich tätig.

Oliver Kunzmann verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der IT-Security-Branche. Martin Seiler Heise Business Services Kurzvita Martin Seiler befasste sich als IT-Redakteur bei der Computerwoche viele Jahre lang mit Themen wie Netzwerke, Telekommunikation oder Security. 2006 wechselte er in den Eventbereich von IDG, für den er Fachveranstaltungen unterschiedlichster Art wie Seminare, Konferenzen, Roadshows und Webcasts entwickelte, organisierte und moderierte. Seit 2010 arbeitet Martin Seiler für Heise Business Services.

Supply-Chain-Angriffe sind in Security-Kreisen derzeit stark diskutiert, denn sie stellen eine große Bedrohung für Unternehmen auf der ganzen Welt dar. Der Begriff Supply-Chain-Angriff bezieht sich auf die Kompromittierung einer oder mehrerer Komponenten in der Lieferkette eines Produkts oder einer Dienstleistung.

Der oder die Angreifer nutzen Schwachstellen in der Sicherheit von Zulieferern aus, um Malware oder andere Schadprogramme in das Endprodukt einzuschleusen. Sobald das infizierte Produkt in den Markt gelangt ist, kann es eine Vielzahl von Systemen und Unternehmen infizieren. Diese Art von Angriffen hat sich im Laufe der letzten Jahre immer weiterentwickelt und ist noch raffinierter und schwieriger zu erkennen geworden.

Zuletzt sorgte der Angriff auf den Telekommunikationsanbieter 3CX für Schlagzeilen, der im April 2023 entdeckt wurde. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge weltweit 600.000 Installationen mit über zwölf Millionen Nutzern. Auch deutsche Unternehmen sind von Supply-Chain-Angriffen betroffen, die Bedrohung durch solche Angriffe ist weiterhin hoch.

Unternehmen müssen ihre Sicherheitsmaßnahmen kontinuierlich verbessern, um den sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen zu begegnen. Außerdem sollten Unternehmen ihre Lieferketten sorgfältig überwachen und sich auf den Ernstfall vorbereiten, indem sie umfassende Sicherheitsmaßnahmen implementieren und ihre Mitarbeiter regelmäßig schulen.

Oliver Kunzmann von Avast zeigt Ihnen in diesem Webcast die Infektionswege eines Supply-Chain-Angriffs sowie den Stand der Verbreitung von Ransomware in der DACH-Region. Darüber hinaus geht er darauf ein, wie viele Sicherheitslücken derzeit ausgenutzt werden, wenn sie nicht gepatcht sind.

Sie haben eine Frage zum Thema Supply-Chain-Angriffe?

Herr Kunzmann beantwortet Sie Ihnen gerne während des Webcasts. Moderator der Sendung ist Martin Seiler von Heise Business Services.

Melden Sie sich jetzt an und tragen Sie sich den Termin in den Kalender ein!