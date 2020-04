So bleiben Sie in einer Krise betriebsfähig

SE Manager Central & Eastern Europe, SonicWall GmbH

Kurzvita Silvan Noll

Silvan Noll ist als SE Manager Central & Eastern Europe bei SonicWall GmbH für die Sales Engineering Organisation in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Osteuropa zuständig und verantwortet die technische Unterstützung von Projekten, den Ausbau und die Entwicklung bestehender Partnerschaften, Schulungsmaßnahmen sowie die Förderung des gemeinsamen Wachstums.

Seit über 17 Jahren ist Silvan Noll in der IT-Sicherheitsbranche in renommierten Unternehmen tätig und blickt auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Channel-Partnern, Distributoren und Kunden.



Heise Business Services

Kurzvita Martin Seiler

Martin Seiler befasste sich als IT-Redakteur bei der Computerwoche viele Jahre lang mit Themen wie Netzwerke, Telekommunikation oder Security. 2006 wechselte er in den Eventbereich von IDG, für den er Fachveranstaltungen unterschiedlichster Art wie Seminare, Konferenzen, Roadshows und Webcasts entwickelte, organisierte und moderierte. Seit 2010 arbeitet Martin Seiler für Heise Business Services.